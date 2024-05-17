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Адециклол порошок для раствора для инъекций 400 мг/5 мл флакон 5 мл с растворителем в ампулах по 5 мл, №5 - Запорожье (378694) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1155,46
Экономия: -198,89 грн
956,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
991,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1086,99
Экономия: -150,48 грн
936,51 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
1105,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
991,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
991,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
991,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
1151,63
Экономия: -196,13 грн
955,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
991,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3), флакон (1)
1137,29
Экономия: -181,79 грн
955,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
991,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
991,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
991,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
991,60 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом