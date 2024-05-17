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Адециклол порошок для раствора для инъекций 400 мг/5 мл флакон 5 мл с растворителем в ампулах по 5 мл, №5 - Одесса (378694) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
991,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
991,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
991,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
991,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: порошок для раствора для инъекций (4)
1084,87
Экономия: -134,23 грн
950,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
918,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
991,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
1202,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
1003,99
Экономия: -67,48 грн
936,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
945,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
991,60 грн