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Адециклол порошок для раствора для инъекций 400 мг/5 мл флакон 5 мл с растворителем в ампулах по 5 мл, №5 - Харьков (378694) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
991,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
991,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
991,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1206,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1096,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (3), флакон (4)
1093,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4), флакон (2)
1212,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
991,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
1125,86
Экономия: -167,41 грн
958,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
991,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: порошок для раствора для инъекций (1)
1087,71
Экономия: -141,07 грн
946,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
991,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: флакон (1)
1207,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
991,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
991,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1), флакон (1)
1059,09
Экономия: -117,38 грн
941,71 грн