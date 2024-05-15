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Адециклол порошок для раствора для инъекций 400 мг/5 мл флакон 5 мл с растворителем в ампулах по 5 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (378694) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), флакон (4)
1109,47
Экономия: -156,89 грн
952,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
1109,01
Экономия: -159,81 грн
949,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), флакон (3)
1023,80
Экономия: -78,10 грн
945,70 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3), флакон (4)
1023,80
Экономия: -78,10 грн
945,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
991,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3), флакон (3)
1097,34
Экономия: -141,96 грн
955,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
1168,16
Экономия: -212,66 грн
955,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1035,99
Экономия: -99,48 грн
936,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1106,96
Экономия: -157,20 грн
949,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
991,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: порошок для раствора для инъекций (3)
1071,21
Экономия: -116,57 грн
954,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
991,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
991,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: порошок для раствора для инъекций (3)
1104,54
Экономия: -152,80 грн
951,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
1055,86
Экономия: -101,40 грн
954,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
991,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (235)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
991,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1), флакон (2)
1063,92
Экономия: -106,22 грн
957,70 грн