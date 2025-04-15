Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ (Amitriptyline hydrochloride-OZ)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
86,15
Экономия при брони: -0,35 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
212,60
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
172,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
212,50
Экономия при брони: -40,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
172,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
212,60
Экономия при брони: -41,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
212,60
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
199,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
212,50
Экономия при брони: -40,90 грн