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Амитриптилина гидрохлорид-ОЗ раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл в пачке, №10 - Львов (5445) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: раствор для инъекций (1)
120,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
129,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
129,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
143,60
Экономия: -21,61 грн
121,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
129,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
132,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
139,50
Экономия: -17,51 грн
121,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
143,60
Экономия: -21,61 грн
121,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
129,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
129,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
129,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
132,70 грн