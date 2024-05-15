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Ампициллин порошок для раствора для инъекций 1 г флакон, №1 - Днепр (Днепропетровск) (144397) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
18,43
Экономия: -1,49 грн
16,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
15,78
Экономия: -0,33 грн
15,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
18,30
Экономия: -2,85 грн
15,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
18,38
Экономия: -0,78 грн
17,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (8)
14,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
18,15
Экономия: -0,70 грн
17,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (10)
15,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
11,85
Экономия: -0,76 грн
11,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
17,00
Экономия: -1,30 грн
15,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (5)
13,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
18,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
16,36
Экономия: -0,91 грн
15,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (3)
18,91
Экономия: -3,46 грн
15,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
17,32
Экономия: -0,57 грн
16,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
17,46
Экономия: -1,75 грн
15,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
16,79
Экономия: -0,49 грн
16,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (2)
18,05
Экономия: -0,84 грн
17,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
16,67
Экономия: -0,52 грн
16,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (27)
14,83
Экономия: -0,93 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
16,70
Экономия: -1,04 грн
15,66 грн