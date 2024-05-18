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Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл с механическим помповым распылителем, №1 - Запорожье (363628) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
539,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
585,25
Экономия: -79,53 грн
505,72 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
549,00
Экономия: -71,97 грн
477,03 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
513,36 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
594,99
Экономия: -118,59 грн
476,40 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
579,00
Экономия: -79,00 грн
500,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
533,06 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
706,90
Экономия: -195,50 грн
511,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
533,99
Экономия: -57,59 грн
476,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
554,22
Экономия: -42,81 грн
511,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
537,11
Экономия: -69,93 грн
467,18 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
668,60
Экономия: -149,60 грн
519,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
588,18
Экономия: -71,17 грн
517,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
528,85
Экономия: -30,22 грн
498,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
585,95
Экономия: -68,94 грн
517,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
575,41
Экономия: -57,78 грн
517,63 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
534,99
Экономия: -58,59 грн
476,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
554,40
Экономия: -37,25 грн
517,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
566,79
Экономия: -49,64 грн
517,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
622,63
Экономия: -105,48 грн
517,15 грн