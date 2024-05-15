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Белосалик лосьон раствор накожный флакон 100 мл с механическим помповым распылителем, №1 - Днепр (Днепропетровск) (363628) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
564,98
Экономия: -56,50 грн
508,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
540,23
Экономия: -31,75 грн
508,48 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
542,99
Экономия: -67,75 грн
475,24 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
556,30
Экономия: -95,44 грн
460,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
530,99
Экономия: -55,75 грн
475,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
461,98 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
595,40
Экономия: -111,40 грн
484,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
554,98
Экономия: -84,09 грн
470,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
553,19
Экономия: -79,36 грн
473,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
547,58
Экономия: -79,92 грн
467,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
463,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
542,39
Экономия: -35,39 грн
507,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
479,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
572,18
Экономия: -53,22 грн
518,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
524,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
566,32
Экономия: -99,38 грн
466,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
534,90
Экономия: -70,78 грн
464,12 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
670,10
Экономия: -186,10 грн
484,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
538,28
Экономия: -70,90 грн
467,38 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
612,80
Экономия: -128,80 грн
484,00 грн