Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИКОРТИКОСТЕРОИДЫ В КОМБИНАЦИИ С ПРОЧИМИ ПРЕПАРАТАМИАктивные кортикостероиды в комбинации с прочими препаратамиБетаметазонБелосалик лосьонЦены в аптеках

Белосалик лосьон раствор накожный флакон 50 мл с механическим помповым распылителем, №1 - Днепр (Днепропетровск) (363627) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
412,13
Экономия: -58,27 грн
353,86 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
389,27
Экономия: -46,78 грн
342,49 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
430,00
Экономия: -77,50 грн
352,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
555,80
Экономия: -215,10 грн
340,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
405,58
Экономия: -58,44 грн
347,14 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
459,90
Экономия: -107,40 грн
352,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
354,97 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
377,99
Экономия: -38,62 грн
339,37 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
494,10
Экономия: -141,60 грн
352,50 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
384,06
Экономия: -37,37 грн
346,69 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
484,80
Экономия: -132,30 грн
352,50 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
397,48
Экономия: -46,79 грн
350,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
429,05
Экономия: -78,10 грн
350,95 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
364,99
Экономия: -25,62 грн
339,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
397,87
Экономия: -56,50 грн
341,37 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
330,19 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
428,60
Экономия: -76,10 грн
352,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
396,34
Экономия: -54,97 грн
341,37 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
395,97
Экономия: -47,04 грн
348,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
367,45
Экономия: -19,85 грн
347,60 грн