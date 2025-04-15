Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -160,80 грн
5191,20 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5240,40 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -160,80 грн
5191,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5240,40 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
83.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5364,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5252,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
198.0 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5400,00
Экономия при брони: -154,80 грн
5245,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Победы, 65-Г
257.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2549,72
Экономия при брони: -148,42 грн
2401,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -61,20 грн
5290,80 грн
Мед-сервис
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
365.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5696,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
433.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5520,00
Экономия при брони: -166,80 грн
5353,20 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
434.0 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5736,00
Экономия при брони: -229,44 грн
5506,56 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5520,00
Экономия при брони: -166,80 грн
5353,20 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
434.4 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5516,90
Экономия при брони: -163,70 грн
5353,20 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5517,00
Экономия при брони: -220,68 грн
5296,32 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5499,80
Экономия при брони: -146,60 грн
5353,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
442.0 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5681,88 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
450.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5520,00
Экономия при брони: -166,80 грн
5353,20 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Салютная, 2
452.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5414,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
687.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5316,00
Экономия при брони: -158,40 грн
5157,60 грн