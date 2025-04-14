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Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)
Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-61,20 грн
5290,80
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-160,80 грн
5191,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-160,80 грн
5191,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
370.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5364,00
Экономия при брони:
-111,60 грн
5252,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-111,60 грн
5240,40
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-111,60 грн
5240,40
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
395.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
3489,16
Экономия при брони:
-146,15 грн
3343,01
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
409.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5316,00
Экономия при брони:
-158,40 грн
5157,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2261,81
Экономия при брони:
-45,54 грн
2216,27
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
435.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони:
-159,60 грн
5264,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони:
-159,60 грн
5264,40
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
435.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5736,00
Экономия при брони:
-229,44 грн
5506,56
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5517,00
Экономия при брони:
-220,68 грн
5296,32
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
438.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5681,88
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
440.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони:
-159,60 грн
5264,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
443.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5423,90
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
448.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5400,00
Экономия при брони:
-154,80 грн
5245,20
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
448.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони:
-159,60 грн
5264,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
449.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони:
-159,60 грн
5264,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
473.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5696,30
грн
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