Киев
Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)

Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -61,20 грн
5290,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -160,80 грн
5191,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -160,80 грн
5191,20 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
370.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5364,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5252,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5240,40 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5240,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
395.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
3489,16
Экономия при брони: -146,15 грн
3343,01 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
409.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5316,00
Экономия при брони: -158,40 грн
5157,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2261,81
Экономия при брони: -45,54 грн
2216,27 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
435.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
435.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5736,00
Экономия при брони: -229,44 грн
5506,56 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5517,00
Экономия при брони: -220,68 грн
5296,32 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
438.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5681,88 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
440.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
443.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5423,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
448.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5400,00
Экономия при брони: -154,80 грн
5245,20 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
448.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
449.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
473.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5696,30 грн
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