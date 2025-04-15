Киев
Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)

Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
224.0 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5316,00
Экономия при брони: -158,40 грн
5157,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
459.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5576,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5520,00
Экономия при брони: -166,80 грн
5353,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
469.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5681,88 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5473,86
Экономия при брони: -120,66 грн
5353,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5499,80
Экономия при брони: -146,60 грн
5353,20 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5517,00
Экономия при брони: -220,68 грн
5296,32 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2301,84
Экономия при брони: -48,04 грн
2253,80 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
477.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5736,00
Экономия при брони: -229,44 грн
5506,56 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
477.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5520,00
Экономия при брони: -166,80 грн
5353,20 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
488.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5516,90
Экономия при брони: -163,70 грн
5353,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
582.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -61,20 грн
5290,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
601.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5696,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
756.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5400,00
Экономия при брони: -154,80 грн
5245,20 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
783.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5364,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5252,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
836.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -160,80 грн
5191,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
843.4 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -160,80 грн
5191,20 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
847.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5240,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
851.4 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5240,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
871.4 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2498,80
Экономия при брони: -97,50 грн
2401,30 грн
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