Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2494,45
Экономия при брони: -93,15 грн
2401,30 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5400,00
Экономия при брони: -154,80 грн
5245,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
3554,01
Экономия при брони: -211,00 грн
3343,01 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5364,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5252,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -160,80 грн
5191,20 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5240,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -160,80 грн
5191,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5240,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
282.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5696,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони: -61,20 грн
5290,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
391.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
400.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
400.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5736,00
Экономия при брони: -229,44 грн
5506,56 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2261,81
Экономия при брони: -45,54 грн
2216,27 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5517,00
Экономия при брони: -220,68 грн
5296,32 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.0 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5681,88 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
412.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Салютная, 2
419.3 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5423,90 грн