Киев
Дорзоптик (Dorzoptik)

Дорзоптик (Dorzoptik)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,40
Экономия при брони: -4,10 грн
319,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
366,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,70
Экономия при брони: -4,40 грн
319,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,70
Экономия при брони: -4,40 грн
319,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
263,23 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,70
Экономия при брони: -4,40 грн
319,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,40
Экономия при брони: -4,10 грн
319,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
271,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
286,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
319,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
271,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,40
Экономия при брони: -4,10 грн
319,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
271,95 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
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