Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
345,50
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma