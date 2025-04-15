Киев
Дорзоптик (Dorzoptik)

Дорзоптик (Dorzoptik)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 151 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
318,34 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 29 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
345,50
Экономия при брони: -19,70 грн
325,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
354,84 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
323,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
325,80 грн
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