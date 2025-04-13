Киев (адрес не указан)
Доступно в 583 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
354,40
Экономия при брони: -23,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дорзоптик капли глазные, раствор 20 мг/1 мл флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
382,30 грн