Ганцикловир-Фармекс (Ganciclovir-Pharmex)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 312 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Ганцикловир-Фармекс лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
1006,80 грн