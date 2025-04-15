Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1353,82
Экономия при брони: -63,50 грн
1290,32 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1820,00
Экономия при брони: -62,00 грн
1758,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1957,09
Экономия при брони: -110,23 грн
1846,86 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,64
Экономия при брони: -127,64 грн
1739,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1929,01
Экономия при брони: -189,38 грн
1739,63 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1820,00
Экономия при брони: -81,00 грн
1739,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -107,70 грн
1758,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1949,09
Экономия при брони: -108,45 грн
1840,64 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1820,00
Экономия при брони: -62,00 грн
1758,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -107,70 грн
1758,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1820,00
Экономия при брони: -62,00 грн
1758,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -107,70 грн
1758,90 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1532,94
Экономия при брони: -54,41 грн
1478,53 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
910,00
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1664,52
Экономия при брони: -86,59 грн
1577,93 грн
Аптека шар@
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
5.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1963,23
Экономия при брони: -116,19 грн
1847,04 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1820,00
Экономия при брони: -56,00 грн
1764,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1820,00 грн