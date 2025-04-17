Винница (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1938,71
Экономия при брони: -87,38 грн
1851,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -52,40 грн
1814,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1972,61
Экономия при брони: -119,18 грн
1853,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1966,21
Экономия при брони: -109,81 грн
1856,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1901,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1928,69
Экономия при брони: -73,65 грн
1855,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1931,96
Экономия при брони: -85,49 грн
1846,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1748,29
Экономия при брони: -109,78 грн
1638,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1924,73
Экономия при брони: -74,22 грн
1850,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1493,28
Экономия при брони: -41,92 грн
1451,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -52,40 грн
1814,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1888,65
Экономия при брони: -68,09 грн
1820,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -52,40 грн
1814,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -52,40 грн
1814,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1966,02
Экономия при брони: -129,93 грн
1836,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн