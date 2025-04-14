Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1916,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1777,77 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
9.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,50 грн
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1980,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -8,10 грн
1858,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
12.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
14.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1696,97 грн