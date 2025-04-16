Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2005,93
Экономия при брони: -65,21 грн
1940,72 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1917,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1812,40 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2031,45
Экономия при брони: -83,38 грн
1948,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1904,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1988,53
Экономия при брони: -139,81 грн
1848,72 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1033,24
Экономия при брони: -76,66 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1980,71
Экономия при брони: -139,90 грн
1840,81 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1945,75
Экономия при брони: -101,53 грн
1844,22 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -0,20 грн
1866,40 грн
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Бажаемо здоровья
Доброслав, ул. Центральная, 64
79.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1652,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1696,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1343,27
Экономия при брони: -50,47 грн
1292,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1962,86
Экономия при брони: -118,79 грн
1844,07 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
99.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
99.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -9,40 грн
1857,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
107.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
756,57
Экономия при брони: -52,11 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,70 грн