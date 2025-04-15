Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
746,64
Экономия при брони: -14,36 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1830,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1830,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1696,97 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1916,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -35,90 грн
1830,70 грн