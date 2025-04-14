Днепр (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1718,19
Экономия при брони: -120,00 грн
1598,19 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1719,48
Экономия при брони: -124,67 грн
1594,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1985,55
Экономия при брони: -144,80 грн
1840,75 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -53,10 грн
1813,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1714,65
Экономия при брони: -121,38 грн
1593,27 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1958,39
Экономия при брони: -110,14 грн
1848,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1839,38
Экономия при брони: -84,80 грн
1754,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1700,48
Экономия при брони: -104,06 грн
1596,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1446,34
Экономия при брони: -63,42 грн
1382,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1947,45
Экономия при брони: -94,15 грн
1853,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1814,92
Экономия при брони: -110,94 грн
1703,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1718,35
Экономия при брони: -119,49 грн
1598,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1986,85
Экономия при брони: -255,72 грн
1731,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1820,00
Экономия при брони: -40,00 грн
1780,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1927,33
Экономия при брони: -83,77 грн
1843,56 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1893,37
Экономия при брони: -142,36 грн
1751,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1931,61
Экономия при брони: -84,75 грн
1846,86 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1697,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1487,64
Экономия при брони: -97,72 грн
1389,92 грн