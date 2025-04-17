Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1696,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1886,64
Экономия при брони: -127,72 грн
1758,92 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1751,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1837,44
Экономия при брони: -175,66 грн
1661,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
772,61
Экономия при брони: -31,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,66 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
753,52
Экономия при брони: -51,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1916,36
Экономия при брони: -67,57 грн
1848,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1866,60
Экономия при брони: -127,30 грн
1739,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1974,20
Экономия при брони: -126,44 грн
1847,76 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1667,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1950,02
Экономия при брони: -196,02 грн
1754,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1616,16 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
917,22
Экономия при брони: -37,76 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1777,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1859,74
Экономия при брони: -107,51 грн
1752,23 грн
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1758,28
Экономия при брони: -86,06 грн
1672,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1957,71
Экономия при брони: -117,77 грн
1839,94 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
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Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Браксон раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
1797,48
Экономия при брони: -117,99 грн
1679,49 грн