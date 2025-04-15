Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
803,64
Экономия при брони: -59,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1210,33
Экономия при брони: -81,43 грн
1128,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
785,90
Экономия при брони: -35,71 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1207,60
Экономия при брони: -48,40 грн
1159,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1143,41
Экономия при брони: -193,61 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1115,31 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1182,90
Экономия при брони: -23,70 грн
1159,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
780,01
Экономия при брони: -37,52 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1117,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
785,49
Экономия при брони: -38,97 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
398,30
Экономия при брони: -13,95 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
842,83
Экономия при брони: -130,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1143,41
Экономия при брони: -27,71 грн
1115,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1207,18
Экономия при брони: -58,97 грн
1148,21 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1315,04
Экономия при брони: -214,82 грн
1100,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1193,53
Экономия при брони: -77,83 грн
1115,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1205,32
Экономия при брони: -102,77 грн
1102,55 грн