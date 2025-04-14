Одесса (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1057,86 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1166,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1119,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1205,16
Экономия при брони: -51,34 грн
1153,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1199,90
Экономия при брони: -43,00 грн
1156,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1168,13 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1169,10
Экономия при брони: -12,20 грн
1156,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1179,45
Экономия при брони: -60,07 грн
1119,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1146,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1246,10
Экономия при брони: -89,20 грн
1156,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1211,50
Экономия при брони: -54,60 грн
1156,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн