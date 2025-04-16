Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
818,98
Экономия при брони: -46,94 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
826,08
Экономия при брони: -62,18 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1137,39 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1136,07 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1225,55
Экономия при брони: -80,68 грн
1144,87 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1252,19
Экономия при брони: -134,22 грн
1117,97 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1169,10
Экономия при брони: -1,30 грн
1167,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1191,88
Экономия при брони: -42,97 грн
1148,91 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1207,24
Экономия при брони: -55,62 грн
1151,62 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1201,35
Экономия при брони: -86,66 грн
1114,69 грн