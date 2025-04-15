Киев
Бетмига (Betmiga)

Бетмига (Betmiga)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 144 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1062,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1166,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1140,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1246,10
Экономия при брони: -94,10 грн
1152,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1199,90
Экономия при брони: -47,90 грн
1152,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1152,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1119,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
383,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
384,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
831,15
Экономия при брони: -62,76 грн
768,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
768,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1168,10
Экономия при брони: -16,10 грн
1152,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
345,22 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1166,20
Экономия при брони: -14,20 грн
1152,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
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