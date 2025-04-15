Львов (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1062,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1166,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1140,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1246,10
Экономия при брони: -94,10 грн
1152,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1199,90
Экономия при брони: -47,90 грн
1152,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1152,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1119,48 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
831,15
Экономия при брони: -62,76 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1168,10
Экономия при брони: -16,10 грн
1152,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1166,20
Экономия при брони: -14,20 грн
1152,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн