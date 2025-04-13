Киев (адрес не указан)
Доступно в 596 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1069,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1166,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1120,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1096,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1108,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
399,57
Экономия при брони: -15,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1101,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1096,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1170,10
Экономия при брони: -42,47 грн
1127,63 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1069,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1235,18
Экономия при брони: -49,22 грн
1185,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1093,26 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1153,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1188,21
Экономия при брони: -63,22 грн
1124,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1096,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1182,23
Экономия при брони: -74,88 грн
1107,35 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1166,55
Экономия при брони: -35,00 грн
1131,55 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
751,96
Экономия при брони: -27,34 грн