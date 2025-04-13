Харьков (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1220,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1127,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1156,15
Экономия при брони: -50,43 грн
1105,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1239,98
Экономия при брони: -75,24 грн
1164,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1148,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1286,59
Экономия при брони: -169,08 грн
1117,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1255,57
Экономия при брони: -118,30 грн
1137,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
848,23
Экономия при брони: -90,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1138,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1105,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1083,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1135,05 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1132,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
441,71
Экономия при брони: -63,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1081,14 грн