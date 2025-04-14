Днепр (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1287,04
Экономия при брони: -161,23 грн
1125,81 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1243,15
Экономия при брони: -92,81 грн
1150,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1239,37
Экономия при брони: -95,52 грн
1143,85 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1162,20
Экономия при брони: -5,40 грн
1156,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1156,80 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1299,78
Экономия при брони: -176,35 грн
1123,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1277,67
Экономия при брони: -176,04 грн
1101,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1211,50
Экономия при брони: -54,70 грн
1156,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1270,80
Экономия при брони: -147,37 грн
1123,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1189,22
Экономия при брони: -62,00 грн
1127,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1228,73
Экономия при брони: -122,45 грн
1106,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1171,92
Экономия при брони: -72,10 грн
1099,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1226,25
Экономия при брони: -77,29 грн
1148,96 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1165,03
Экономия при брони: -37,33 грн
1127,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1267,26
Экономия при брони: -124,49 грн
1142,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1210,89
Экономия при брони: -56,23 грн
1154,66 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1266,97
Экономия при брони: -129,70 грн
1137,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1179,86
Экономия при брони: -92,37 грн
1087,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн