Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1072,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1162,77
Экономия при брони: -34,88 грн
1127,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1072,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1164,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1211,15
Экономия при брони: -63,38 грн
1147,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1215,93
Экономия при брони: -64,99 грн
1150,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1080,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1198,85
Экономия при брони: -43,45 грн
1155,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1164,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер №30
Astellas Pharma Europe
1167,40 грн