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Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер, №30 - Львов (330609) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
961,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
978,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (1)
910,22 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
979,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1011,18
Экономия: -55,74 грн
955,44 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
978,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
905,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1097,99
Экономия: -171,93 грн
926,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
1089,99
Экономия: -163,93 грн
926,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
1081,78
Экономия: -53,08 грн
1028,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (3)
1026,20
Экономия: -100,10 грн
926,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
1059,19
Экономия: -62,77 грн
996,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
978,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
1110,99
Экономия: -184,93 грн
926,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1057,99
Экономия: -131,93 грн
926,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 41 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
1105,99
Экономия: -179,93 грн
926,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
960,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
961,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
1024,99
Экономия: -98,93 грн
926,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
1064,99
Экономия: -138,93 грн
926,06 грн