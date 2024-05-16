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Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер, №30 - Киев (330609) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 678 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
1108,99
Экономия: -182,93 грн
926,06 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1014,90
Экономия: -88,70 грн
926,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10), блистер (1)
1040,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
905,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
1065,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1108,99
Экономия: -182,93 грн
926,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
905,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
1049,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
1019,80
Экономия: -93,60 грн
926,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1014,90
Экономия: -88,70 грн
926,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), блистер (3)
1014,90
Экономия: -88,70 грн
926,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
1139,41
Экономия: -158,28 грн
981,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: блистер (2)
1038,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
1267,00
Экономия: -271,41 грн
995,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
1134,58
Экономия: -138,16 грн
996,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
1071,99
Экономия: -145,93 грн
926,06 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: блистер (2)
1014,90
Экономия: -88,70 грн
926,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
960,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
960,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
978,30 грн