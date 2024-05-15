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Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (330609) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1099,38
Экономия: -64,38 грн
1035,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
1074,10
Экономия: -42,40 грн
1031,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
1096,02
Экономия: -58,32 грн
1037,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
1062,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1050,99
Экономия: -124,66 грн
926,33 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
1019,80
Экономия: -84,50 грн
935,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
1039,76
Экономия: -61,45 грн
978,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
1159,09
Экономия: -157,85 грн
1001,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1021,99
Экономия: -95,66 грн
926,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1093,07
Экономия: -114,76 грн
978,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
905,84 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1014,90
Экономия: -79,60 грн
935,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1088,88
Экономия: -106,74 грн
982,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
1064,68
Экономия: -68,26 грн
996,42 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1060,86
Экономия: -82,55 грн
978,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
1058,90
Экономия: -80,59 грн
978,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
1059,10
Экономия: -69,10 грн
990,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
983,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
983,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
1048,11 грн