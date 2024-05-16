Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯПротивовирусные средстваАцикловирАцикловир БелупоЦены в аптеках

Ацикловир Белупо крем для наружного применения 5 % туба 5 г, №1 - Харьков (306973) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
106,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
115,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
96,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
115,10 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
99,02 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
97,65 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
155,50
Экономия: -44,60 грн
110,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
113,28 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
115,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
104,36 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
97,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
115,10 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
114,41 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
115,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
121,93 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
108,28 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
122,17 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
124,50
Экономия: -14,86 грн
109,64 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
94,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
137,69
Экономия: -23,79 грн
113,90 грн