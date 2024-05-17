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Арилентал таблетки 10 мг блистер, №28 - Одесса (326616) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
540,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), блистер (1)
493,99
Экономия: -17,12 грн
476,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
513,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: блистер (2)
457,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
510,53
Экономия: -30,53 грн
480,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
513,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: блистер (3)
477,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
486,70 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
513,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
513,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
536,84
Экономия: -54,19 грн
482,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки (21)
482,02
Экономия: -29,85 грн
452,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), блистер (3)
534,57
Экономия: -21,96 грн
512,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
519,22
Экономия: -37,44 грн
481,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
440,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
486,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: таблетки (21)
535,63
Экономия: -39,06 грн
496,57 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
558,20
Экономия: -81,00 грн
477,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: таблетки (14)
505,69
Экономия: -55,02 грн
450,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
445,69 грн