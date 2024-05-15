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Амлодипин Сандоз® таблетки 10 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (125394) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 286 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (15)
67,77
Экономия: -19,49 грн
48,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (11), блистер (1)
65,50
Экономия: -17,22 грн
48,28 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
61,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -5,90 грн
56,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (6), блистер (1)
67,07
Экономия: -13,92 грн
53,15 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3)
64,50
Экономия: -3,20 грн
61,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
55,66 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
65,46
Экономия: -7,47 грн
57,99 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
61,80
Экономия: -0,50 грн
61,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3)
65,47
Экономия: -4,17 грн
61,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
64,15
Экономия: -8,03 грн
56,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
56,99 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (8)
65,23
Экономия: -9,66 грн
55,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4), блистер (1)
68,85
Экономия: -13,28 грн
55,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
64,20
Экономия: -6,21 грн
57,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (8), блистер (1)
64,82
Экономия: -8,70 грн
56,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
55,65 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
65,40
Экономия: -4,10 грн
61,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7), блистер (1)
67,11
Экономия: -10,99 грн
56,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5), блистер (1)
65,61
Экономия: -10,04 грн
55,57 грн