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Амлодипин Сандоз® таблетки 5 мг блистер, №30 - Запорожье (125392) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
31,98
Экономия: -4,38 грн
27,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
31,98
Экономия: -4,38 грн
27,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
30,89
Экономия: -3,29 грн
27,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (4)
29,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
33,61
Экономия: -6,38 грн
27,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (1)
32,05
Экономия: -4,23 грн
27,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
29,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
30,88
Экономия: -2,31 грн
28,57 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
30,89
Экономия: -3,29 грн
27,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
31,90
Экономия: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
31,40
Экономия: -2,83 грн
28,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
27,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (15), блистер (1)
32,63
Экономия: -6,89 грн
25,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
27,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
29,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
31,98
Экономия: -4,38 грн
27,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
31,65
Экономия: -5,84 грн
25,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (8), блистер (1)
32,10
Экономия: -5,77 грн
26,33 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (5), блистер (1)
31,90
Экономия: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
33,65
Экономия: -5,68 грн
27,97 грн