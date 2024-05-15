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Амлодипин Сандоз® таблетки 5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (125392) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 288 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (13), блистер (1)
33,46
Экономия: -4,87 грн
28,59 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (22)
32,79
Экономия: -4,20 грн
28,59 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4)
31,90
Экономия: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (6), блистер (1)
31,90
Экономия: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (6), блистер (1)
33,59
Экономия: -5,65 грн
27,94 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3), блистер (1)
31,90
Экономия: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
29,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
30,91
Экономия: -2,34 грн
28,57 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
31,90
Экономия: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4), блистер (1)
32,73
Экономия: -2,23 грн
30,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (4)
31,90
Экономия: -1,40 грн
30,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3)
30,70
Экономия: -0,20 грн
30,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
32,07
Экономия: -3,97 грн
28,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (6)
30,90
Экономия: -0,40 грн
30,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
29,48 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (25)
31,98
Экономия: -4,39 грн
27,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (5)
34,13
Экономия: -6,15 грн
27,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
31,77
Экономия: -3,20 грн
28,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (10)
33,40
Экономия: -5,30 грн
28,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
27,82 грн