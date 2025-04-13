Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
149,20
Экономия при брони: -9,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
149,08
Экономия при брони: -9,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
148,13
Экономия при брони: -8,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
8.1 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
149,40
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
10.0 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
144,28
Экономия при брони: -4,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
12.1 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35-В
14.3 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
147,70
Экономия при брони: -8,40 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
13.0 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 7 мин
Мерефа, ул. Савченко, 4
24.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
35.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, пл. Казмирука, 11
73.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда