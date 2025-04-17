Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
144,24
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
148,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
147,27
Экономия при брони: -7,97 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
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Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
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Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Г
64.9 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда
Подорожник
Красиловка, ул. Европейская, 1
111.3 км
Альгозан® гель туба 35 г №1
Красная звезда