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Альбунорм 25% раствор для инфузий 25 % флакон 100 мл, №1 - Запорожье (308546) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
4315,00
Экономия: -242,00 грн
4073,00 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (3)
2405,25
Экономия: -155,25 грн
2250,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
4824,55
Экономия: -759,86 грн
4064,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
4308,12
Экономия: -210,22 грн
4097,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
4890,43 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (1)
4871,89
Экономия: -855,30 грн
4016,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
4480,07
Экономия: -472,56 грн
4007,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
4971,83
Экономия: -763,97 грн
4207,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
5106,81
Экономия: -870,14 грн
4236,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
4897,18
Экономия: -832,49 грн
4064,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
4944,11
Экономия: -885,62 грн
4058,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
4491,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
4468,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
4343,90
Экономия: -282,57 грн
4061,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (4)
4889,13
Экономия: -882,92 грн
4006,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
4661,33
Экономия: -649,88 грн
4011,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
4908,85
Экономия: -720,95 грн
4187,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
4615,88
Экономия: -607,06 грн
4008,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (2)
4461,93 грн