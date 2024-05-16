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Альбунорм 25% раствор для инфузий 25 % флакон 100 мл, №1 - Харьков (308546) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
2335,28
Экономия: -85,28 грн
2250,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
4890,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
2385,00
Экономия: -135,00 грн
2250,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (7)
2364,53
Экономия: -114,53 грн
2250,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (4)
4461,00 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
2340,00
Экономия: -90,00 грн
2250,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
4806,39
Экономия: -741,70 грн
4064,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (2)
4649,69
Экономия: -581,94 грн
4067,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
4443,00
Экономия: -250,00 грн
4193,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
5053,91
Экономия: -817,24 грн
4236,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
4491,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
4327,34
Экономия: -230,64 грн
4096,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
4468,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
5007,50
Экономия: -799,64 грн
4207,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
4830,13
Экономия: -765,44 грн
4064,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
4334,72
Экономия: -238,02 грн
4096,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
4677,67
Экономия: -666,22 грн
4011,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (4)
4799,65
Экономия: -793,44 грн
4006,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (1)
4588,00
Экономия: -352,12 грн
4235,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
4898,29
Экономия: -710,39 грн
4187,90 грн