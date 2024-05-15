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Альбунорм 25% раствор для инфузий 25 % флакон 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (308546) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
2386,35
Экономия: -136,35 грн
2250,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
4806,39
Экономия: -741,70 грн
4064,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
4649,69
Экономия: -581,94 грн
4067,75 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
2399,85
Экономия: -149,85 грн
2250,00 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
4443,00
Экономия: -250,00 грн
4193,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
2390,18
Экономия: -140,18 грн
2250,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
2385,00
Экономия: -135,00 грн
2250,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
2335,28
Экономия: -85,28 грн
2250,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
4890,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (7)
2364,53
Экономия: -114,53 грн
2250,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (1)
4888,00
Экономия: -871,41 грн
4016,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
5007,50
Экономия: -799,64 грн
4207,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
5053,91
Экономия: -817,24 грн
4236,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
4529,51
Экономия: -522,00 грн
4007,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
4830,13
Экономия: -765,44 грн
4064,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
4491,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
4468,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
2353,95
Экономия: -245,70 грн
2108,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
2342,93
Экономия: -225,68 грн
2117,25 грн