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Альбунорм 20% раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Запорожье (308545) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
4165,65
Экономия: -507,56 грн
3658,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
4049,67
Экономия: -317,75 грн
3731,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
4079,97
Экономия: -501,81 грн
3578,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
3843,70
Экономия: -260,17 грн
3583,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
3815,15
Экономия: -231,62 грн
3583,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
Всего: упаковка (1)
4082,42
Экономия: -498,89 грн
3583,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
2561,67
Экономия: -151,59 грн
2410,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
2910,11
Экономия: -151,19 грн
2758,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
3792,85
Экономия: -213,08 грн
3579,77 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
3621,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
3436,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
3543,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
3811,03
Экономия: -191,13 грн
3619,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
4160,73
Экономия: -271,83 грн
3888,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (4)
4123,03
Экономия: -276,85 грн
3846,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (6)
4250,39
Экономия: -459,42 грн
3790,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
4233,42
Экономия: -548,09 грн
3685,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
3883,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
3884,97
Экономия: -244,97 грн
3640,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
4228,33
Экономия: -552,43 грн
3675,90 грн