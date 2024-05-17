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Альбунорм 20% раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Львов (308545) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
3841,90
Экономия: -219,80 грн
3622,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
3503,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
3413,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
3881,33 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (2)
3489,99
Экономия: -17,26 грн
3472,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
3472,73 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
3272,96 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (2)
3675,03
Экономия: -11,38 грн
3663,65 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (3)
3831,20
Экономия: -312,30 грн
3518,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (6)
3642,54 грн
Перша
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (3)
3714,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
Всего: упаковка (1)
3413,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
3883,01 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (5)
4734,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
4301,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
3921,65 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (6)
3663,99
Экономия: -191,26 грн
3472,73 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Стецько Славы, 2
Всего: упаковка (1)
3634,99
Экономия: -162,26 грн
3472,73 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (2)
3610,27
Экономия: -22,88 грн
3587,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (2)
3781,80
Экономия: -195,80 грн
3586,00 грн