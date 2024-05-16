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Альбунорм 20% раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Харьков (308545) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
3858,81
Экономия: -140,91 грн
3717,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
3628,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
3936,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
3898,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (4)
3931,79
Экономия: -361,76 грн
3570,03 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
3550,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
4059,80
Экономия: -304,69 грн
3755,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
4081,01
Экономия: -325,90 грн
3755,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
3925,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
3907,06
Экономия: -227,06 грн
3680,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (3)
3891,80
Экономия: -318,17 грн
3573,63 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
4057,56 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (1)
3371,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (13)
3720,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (1)
3690,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (1)
3498,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
3520,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (1)
3601,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
3378,53 грн
Досвід довіра допомога
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 24/37
Всего: упаковка (1)
3601,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
3670,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
4111,85
Экономия: -598,72 грн
3513,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
3561,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
3683,05 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
3828,06
Экономия: -205,06 грн
3623,00 грн