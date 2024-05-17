К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Днепр, пл. Соборная, 14-Д Всего: упаковка (3) 1955,53 Экономия: -68,32 грн 1887,21 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1 Всего: упаковка (1) 2064,22 Экономия: -100,73 грн 1963,49 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А Всего: упаковка (1) 1880,31 Экономия: -75,62 грн 1804,69 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Соломенская, 14 Всего: упаковка (1) 2252,99 Экономия: -239,96 грн 2013,03 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 43-А Всего: упаковка (1) 2227,32 Экономия: -218,60 грн 2008,72 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 38 мин График работы Ровно, ул. Киевская, 78-Г Всего: упаковка (4) 2122,12 Экономия: -4,36 грн 2117,76 грн Забронировать

Городская семейная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9 Всего: упаковка (2) 2151,41 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89 Всего: упаковка (1) 2010,97 Экономия: -0,10 грн 2010,87 грн Забронировать

Перша Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91 Всего: упаковка (2) 2177,46 грн Забронировать